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В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

13:00
В Италии коронавирус убил шесть украинцев - фото 1
В Италии коронавирус убил шесть украинцев

В четверг, 19 марта, в провинции Бергамо, которая больше всего пострадала от COVID-19, скончалась женщина из Львовской области. По некоторым данным, она стала шестой украинкой, умершей из-за коронавируса в Италии.

О гибели женщины сообщил на своей странице в Facebook глава Христианской общины украинцев в Италии Олесь Городецкий.

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По его словам, украинка скончалась в городке Романо ди Ломбардия, что в провинции Бергамо.

"Сообщают наши соотечественники, 19 марта от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил активист.

Впрочем, информация Городецкого о количестве украинцев-жертв коронавируса может оказаться неточной. В комментарии к его посту один из пользователей отметил, что статистика несколько большая, а в больницах Италии скончилсь один мужчина и пятеро женщин из нашей страны.

По данным министерства иностранных дел, за границей лечение от штамма COVID-19 проходят 13 украинцев. 38 находятся на карантине. В то же время официально дипломаты говорят только об одной умершей за границей от коронавируса украинке. Ее смерть наступила в Италии 13 числа.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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