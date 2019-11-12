В харьковском метро полицейский устроил стрельбу

В харьковском метро полицейский устроил стрельбу

Во вторник, 12 ноября, в харьковском метро полицейский устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным источника, инцидент произошел около 3:50 на ст. м. "Научная". Спустя некоторое время на место прибыло спецподразделение патрульной полиции "ТОР" и разоружило 22-летнего правоохранителя. Мотивы поступка мужчины выясняются.

К счастью, никто не пострадал. По факту ЧП начато служебное расследование с уведомлением о преступлении ГБР.

Напомним, 11 ноября в здании главного управления полиции Одессы обрушился потолок. Пострадали двое полицейских: один из них получил травму ног.

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