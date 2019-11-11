В Одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие – ФОТО

В Одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие – ФОТО

В понедельник, 11 ноября, в здании главного управления полиции Одессы обрушился потолок. Пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает "Думская".

Как передает СМИ, в начале рабочего дня на лестницу обрушился потолок. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице, — комментирует руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская. — Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС", - заявили в полиции и добавили, что в последний раз ремонт в здании проводился 15 лет назад.