Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО

В среду, 6 ноября, в Киеве гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на правоохранителей.

"В Киеве, на повороте на спорткомплекс Чайка взорвали автомобиль. Одному человеку (водителю-полицейскому) оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - передает источник.

Позже пресс-служба полиция уточнила детали ЧП.

"По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция", - заявили правоохранители.

Как передают некоторые СМИ, предположительно имело место покушение на жизнь предпринимателя Игоря Сало, который занимается фармацептическим бизнесом.

Мужчина остался жив.

Игорь Сало

На месте работали СОГ, спасатели и саперы.