Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО
В среду, 6 ноября, в Киеве гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на правоохранителей.
"В Киеве, на повороте на спорткомплекс Чайка взорвали автомобиль. Одному человеку (водителю-полицейскому) оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - передает источник.
Позже пресс-служба полиция уточнила детали ЧП.
"По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция", - заявили правоохранители.
Как передают некоторые СМИ, предположительно имело место покушение на жизнь предпринимателя Игоря Сало, который занимается фармацептическим бизнесом.
Мужчина остался жив.