Андрей Портнов Владимир Зеленский война на Донбассе

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО

10:32
Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО - фото 1
Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО

В среду, 6 ноября, в Киеве гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.

В Днепре перевернулась маршрутка с людьми – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на правоохранителей.

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО - фото 190818

"В Киеве, на повороте на спорткомплекс Чайка взорвали автомобиль. Одному человеку (водителю-полицейскому) оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - передает источник.

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО - фото 190817

Позже пресс-служба полиция уточнила детали ЧП.

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО - фото 190819

"По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция", - заявили правоохранители.

Как передают некоторые СМИ, предположительно имело место покушение на жизнь предпринимателя Игоря Сало, который занимается фармацептическим бизнесом.

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО - фото 190822

Мужчина остался жив.

Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО - фото 190823
Игорь Сало
На месте работали СОГ, спасатели и саперы.
Оторвало голову: в Киеве взорвали авто, последствия печальны – ФОТО, ВИДЕО - фото 190818
Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев граната ДТП Национальная полиция Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Общежитие на Полевой от титушек все же отбили - фото 1
В Киеве титушки травили газом женщин и детей, пытаясь захватить общежитие ВИДЕО
16:20
У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно? - фото 1
У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно?
12:17
Октябрьский переворот стал точкой невозврата - фото 1
Зло на левом краю: Почему стал возможен Октябрьский переворот
11:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
01 ноября, 11:23
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...