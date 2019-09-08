В Грузии правительство возглавил пророссийский политик

Георгий Гахария - новый грузинский премьер

В воскресенье, 8 сентября, в Грузии был избран новый премьер-министр. И понравилось это далеко не всем. Впрочем, выбора особо не было.

Новым главой грузинского правительства стал Георгий Гахария, ранее занимавший пост главы МВД страны, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Гахария получил вотум доверия от местного парламента, где большинство составляет партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция при это демонстративно не принимала участия в заседании, где утверждался Гахария.

Причина проста - Георгий Гахария считается пророссийским политиком, если не более. Именно его оставки требовали летом 2019 года жители Тбилиси в ходе мощных антироссийских протестов. Гахария же не только не ушел, но жестоко подавлял протесты. Собственно, этот кризис и привел к отставке его предшественника - Мамуки Бахтадзе.

Гахария стал пятым грузинским премьером за последние 7 лет. Все они - представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" олигарха Иванишвили, которого плотно связывают с Россией.