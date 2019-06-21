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В Тбилиси спецназ со стрельбой разогнал протестующих, те строят баррикады (ФОТО+ВИДЕО)

09:00
Протесты в Грузии продолжаются - фото 1
Протесты в Грузии продолжаются

Ближе к ночи в четверг, 20 июня, обстановка в столице Грузии накалилась. Не смотря на поддержку активистов, оказанную полицейскими, среди силовиков нашлось достаточное количество не ослушавшихся приказы властей.

Бойцы спецназа со спецсредствами жестко пошли в атаку на ряды протестующих против приезда в страну депутата из России.

В Грузии активисты захватили админздания из-за приезда российского оккупанта

По официальным данным в результате столкновений пострадали 16 митингующих и больше 30 полицейских, но последняя цифра может быть завышенной, а реальное количество избитых ментами людей, как утверждают сами активисты, куда больше.

В Тбилиси спецназ со стрельбой разогнал протестующих, те строят баррикады (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183088

Особенно с учетом того факта, что полицейские применяли не только дубинки и слезоточивый газ, но и травматическое оружие.

В Тбилиси спецназ со стрельбой разогнал протестующих, те строят баррикады (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183085

Тем не менее, сам протест не завершён. Оттеснённые подальше от здания парламента люди начали строить баррикады прямо на проезжих частях.

В Тбилиси спецназ со стрельбой разогнал протестующих, те строят баррикады (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183087

В течение ночи некоторые митингующие предпринимали попытки прорваться к зданию парламента и взять его территорию под контроль, но безуспешно.

Напомним, вчера в рамках сессии 26-й Генеральной ассамблеи межпарламентской Ассамблеи православия в Грузию прибыла делегация террористов из России. Представители же победившей несколько лет назад на выборах партии "Грузинская мечта" решили что прокатит и пригласили одного из оккупантов Сергея Гаврилова выступить в парламенте в качестве председателя. Гражданское же общество подобного шага не оценило, начав массовую акцию протеста со сжиганиями российских тряпок и распеванием песни харьковских и донецких ультрас о Путине.

В Тбилиси спецназ со стрельбой разогнал протестующих, те строят баррикады (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183083

Поначалу протест проходил достаточно мирно, но затем менты пошли на силовой разгон акции.

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Грузия протест полиция избиение оккупанты Россия Новости Мир
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