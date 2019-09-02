Премьер Грузии подал в отставку
В понедельник, 2 сентября, премьер-министр Грузии Мамука- Бахтадзе подал в отставку.
Причиной ухода политик назвал успешное "создание основной стратегии развития страны".
Мамука Бахтадзе пообещал в дальнейшем продолжить работу в партии "Грузинская мечта".
А вот кто его заменит в кресле премьера - другой вопрос.
Предположительно правительство Грузии возглавит нынешний министр МВД Георгий Гахария.
Глава МВД Грузии Георгий Гахария
Однако у того весьма неоднозначная репутация. Последнего обвиняют в чрезмерной жестокости при разгоне протестующих.
Для справки
Мамука Бахтадзе (род.1982 г.) – грузинский политик. Окончил Тбилиский госуниверситет и МГУ им. Ломоносова. Четыре года возглавлял ЗАО "Грузинская железная дорога". С 13 ноября 2017 г. министр финансов Грузии. 14 июня 2018 г. возглавил правительство Грузии. 2 сентября 2019 г. подал в отставку.