Премьер Грузии подал в отставку

Премьер Грузии подал в отставку

В понедельник, 2 сентября, премьер-министр Грузии Мамука- Бахтадзе подал в отставку.

Причиной ухода политик назвал успешное "создание основной стратегии развития страны".

Мамука Бахтадзе пообещал в дальнейшем продолжить работу в партии "Грузинская мечта".

А вот кто его заменит в кресле премьера - другой вопрос.

Предположительно правительство Грузии возглавит нынешний министр МВД Георгий Гахария.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария

Однако у того весьма неоднозначная репутация. Последнего обвиняют в чрезмерной жестокости при разгоне протестующих.

Для справки

Мамука Бахтадзе (род.1982 г.) – грузинский политик. Окончил Тбилиский госуниверситет и МГУ им. Ломоносова. Четыре года возглавлял ЗАО "Грузинская железная дорога". С 13 ноября 2017 г. министр финансов Грузии. 14 июня 2018 г. возглавил правительство Грузии. 2 сентября 2019 г. подал в отставку.