В ГПУ пояснили за снятие санкций с Януковича

В ГПУ говорят, что с Януковича сняли уже не действующие санкции

Во вторник, 24 сентября, сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины пришлось оправдываться перед общественностью из-за того, что в Евросоюзе решили cнять ограничительные меры с беглого преступника, являющегося экс-президентом Украины.

В пресс-службе ГПУ, которую ныне возглавляет ставленник Зе команды Руслан Рябошапка, глобального зашквара не увидели.

Сегодня в ведомстве заявили, мол, пресональные санкции против Яныка остаются в силе, а посему "ничего страшного не произошло". Случившееся же ответственностью нынешнего руководства генпрокуратуры назвать нельзя, поскольку отменили уже не действующие санкции.

- Введенные Советом ЕС персональные санкции в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича будут действовать до 6 марта 2020 года, - подчеркнули в ведомстве. - А суд общей юрисдикции ЕС отменил Решение Совета Европейского Союза относительно санкций Виктору Януковичу, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Слушание по этому делу состоялось еще 6 июня 2019 года.

Как известно, сегодня представитель сына бывшего гаранта объявил, о снятии Евросоюзом персональных ограничений с четвертого недопрезидента Украины, а спустя пару часов появилась информация о намерениях самого Януковича последовать примеру Портнова и других членов своей команды вернуться в страну.