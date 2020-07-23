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В ГБР уволили следователя Корецкого: Он заявлял о давлении по делам Порошенко

Вчера, 18:05
В ГБР уволили следователя Корецкого: Он заявлял о давлении по делам Порошенко - фото 1
В ГБР уволили следователя Корецкого: Он заявлял о давлении по делам Порошенко

Государственное бюро расследований уволило следователя Олега Корецкого, ранее заявлявшего о давлении своего руководства из-за дел в отношении Петра Порошенко.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на указ об увольнении.

Согласно тексту источника, следователь Олег Корецкий был уволен в связи с ликвидацией соответствующей должности. Кроме того в документе говорится о компенсации в размере двух зарплат и неиспользованных дней отпуска.

В ГБР уволили следователя Корецкого: Он заявлял о давлении по делам Порошенко - фото 203132

Что было ранее?

8 июля 2020 г. глава 3-го следственного отдела 1-го управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий рассказал о давлении начальства бюро из-за дел по Петру Порошенко.

По словам следователя, руководство ГБР саботировало его заявления о ненахождении состава преступления в действиях пятого президента и передавало уголовные производства в отношении политика другим работникам бюро.

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ГБР Петр Порошенко Новости Украина
УНИАН
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