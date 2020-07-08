Следователь ГБР рассказал о давлении из-за следствия по Порошенко

Следователь ГБР рассказал о давлении из-за следствия по Порошенко

На следователей ГБР оказывается давление для дальнейшего следствия по делам в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил глава 3-го следственного отдела 1-го управления рганизации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий.

“Относительно уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Мой отдел в основном расследовал эти уголовные производства. Их было около 13. Сначала три – четыре, потом доросло, как снежный ком. Обращались и граждане, и юридические лица… Когда мы начинали расследовать эти производства, давления как такого не было. Я сразу сказал Трубе (экс-главе ГБР – прим. ред.): “Роман Михайлович, мы расследуем по закону, меня не интересует, что там сверху рассказывают. Это ваши проблемы”, – заявил следователь.

Как уточнил Корецкий, давление на правоохранителей началось после смены руководства бюро.

“В данный момент однозначно уже месяца три давление осуществляется. Когда пришли уже новые руководители, и они в январе начали проводить совещания… Первое совещание – я пять часов им докладывал по всем этим уголовным производствам. Я говорю, например, где есть перспектива, где нет. Плюс нужно принимать решения, потому что мы расследуем уже 7 – 8 месяцев, сделали максимальный массив следственных действий по некоторым производствам. Вроде бы тогда услышали, но никакие решения не были приняты”, - добавил Корецкий и уточнил, в чем именно проявлялось давление.

“Дошло до того, что ориентировочно в марте, апреле они в связи с тем, что я настаивал, что нужно принимать решения о закрытии уголовных производств, где мы не усматриваем состава преступления, у меня начали забирать эти производства. То есть у моих следователей забрали производства, чтобы не они расследовали, а другие”, - отметил правоохранитель.

Напомним, что…

Согласно соцопросам КМИС, 51% украинцев считают справедливым расследование дел против Петра Порошенко, 30 % назвали это политическим преследованием и лишь 19% затруднились дать однозначный ответ на поставленный вопрос.