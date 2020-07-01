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Порошенко посчитал "уголовки" против себя: Цифра впечатляет

01 июля, 10:50
Порошенко посчитал "уголовки" против себя: Цифра впечатляет - фото 1
Порошенко посчитал "уголовки" против себя: Цифра впечатляет

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал количество уголовных производств, открытых против него.

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Об этом политик рассказал в интервью Янине Соколовой.

"24 (уголовных производства – прим. ред.), потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам это не сообщали", - заявил Петр Порошенко, уточнив, кто именно по его мнению за этим стоит.

"Ну какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым", - отметил политик.

Отметим, что…

Согласно соцопросам КМИС, 51% украинцев считают справедливым расследование дел против Петра Порошенко, 30 % назвали это политическим преследованием и лишь 19% затруднились дать однозначный ответ на поставленный вопрос.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Портнов Новости Украина
Украинская правда
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