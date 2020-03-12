В ЕС возмущены и обеспокоены решением США о закрытии авиасообщения

Европейские лидеры называют свою тактику по борьбе с коронавирусом "эффективной"

Пока в США, где коронавирус активнейшим образом распространяются, решили применить жесткие меры для снижения показателей пандемии, в Евросоюзе продолжают жевать сопли и рассказывать о своих эффективных действиях против COVID-19.

Так, после сегодняшнего объявления о том, что Дональд Трамп вводит табу на полеты из стран Шенгенской зоны в Штаты, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель были вынуждены оправдываться.

Главные европейский чиновники написали совместное заявление, в котором ответили президенту США на его вполне обоснованное заявление о недостаточных мерах против коронавируса. И хотя попытки представить ситуацию таким образом выглядят ничтожными на фоне экспоненциально увеличивающегося количества больных во всех странах-членах ЕС, где вообще не собираются закрывать границы и объявлять карантины.

Американцы же, напротив, хоть и с опозданием для снижения последствий от распространения коронавируса, решили пойти на эффективные меры по социальным ограничениям.

- Евросоюз осуждает тот факт, что решение США ввести запрет на въезд было принято в одностороннем порядке и без консультаций, - отметила возмущенная фон дер Ляйен. - Коронавирус является глобальным кризисом, но не ограничен определенным континентом и требует сотрудничества вместо односторонних действий. Евросоюз приступает к решительным действия для ограничения распространения этого вируса.

В то же время в Украине чиновники хоть и издали рекомендации о карантине в школах, детских садиках и органичениях на проведение массовых мероприятий, особенного фидбека это не принесет. Поскольку в МОЗ и руководстве страны или пытаются систематически скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не отстреливают реальной картины, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.