Том Хэнкс заразился коронавирусом: Что с ним будет? – ФОТО

Том Хэнкс заразился коронавирусом: Что с ним будет? – ФОТО

Голливудский актер Том Хэнкс заболел китайским коронавирусом и пробудет некоторое время на карантине.

Об этом он написал в Facebook.

"Привет, народ. Мы с Ритой (женой – прим. ред.) находимся в Австралии. Сперва мы почувствовали небольшую усталость и боли в теле, как это бывает при простуде. У Риты был озноб, который то появлялся, то исчезал. Также была небольшая температура. Желая поступить правильно, как это сейчас принято в мире, мы решили пройти тест на коронавирус. Он оказался позитивным", - заявил Хэнкс и рассказал, что с ним будет дальше.

"Итак, что как мы поступим дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и пребывать в изоляции столько, сколько потребуется общественному здравоохранению и безопасности (других - прим. ред.)", - заключил актер и посоветовал всем беречь себя.

Напомним, с 13 марта Соединенные Штаты Америки закроют авиасообщение со всеми европейскими странами, кроме Великобритании. Подробнее об этом читайте по ссылке.