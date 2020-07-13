В "ЕС" потребовали расследовать "фальсификации" против Порошенко

В ЕС потребовали расследовать "фальсификации" против Порошенко

Партия Европейская солидарность потребовала создать временную следственную комиссию парламента по расследованию "фальсификаций" против Петра Порошенко.

Об этом заявила соглава парламентской фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Если олигархические каналы не замечают "Украинского Уотергейта", который разрешился на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указания Банковой, в том числе и (президента Украины Владимира – прим. ред.) Зеленского, политических репрессий против оппозиции", - заявил нардеп и предложила создать следственную комиссию ВРУ.

"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении Порошенко и давление на ГБР и другие силовые структуры", - добавила политик.

Напомним, что…

На данный момент в отношении Петра Порошенко открыто больше 20 уголовных производств.

Согласно соцопросам КМИС, 51% украинцев считают справедливым расследование дел против пятого президента, 30 % назвали это политическим преследованием и лишь 19% затруднились дать однозначный ответ на поставленный вопрос.