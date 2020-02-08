В Донецке боевик расстрелял 4 человек и самоустранился
В Донецке боевик расстрелял 4 человек и самоустранился
В ОРДЛО боевик "МГБ ДНР" убил 4 человек и застрелился
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на инсайд.
По данным источника, инцидент произошел в поселке Чулковка под Донецком. Во время празднования в местном кафе "дня следственных органов МГБ" между боевиками возник конфликт. В какой-то момент у одного из них закончились аргументы, он достал автомат и расстрелял своих "коллег" вместе с таксистом. Позже мужчина совершил самоубийство.
Напомним, 18 декабря 2019 г. оккупанты обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки. В результате обстрелов был ранен мирный житель. Позже его подобрали бойцы ВСУ и оказались первую медицинскую помощь. Подробности читайте по ссылке.
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