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В доме Пашинского прошли обыски НАБУ: Названа причина

08:40
В доме Пашинского прошли обыски НАБУ: Раскрыты детали - фото 1
В доме Пашинского прошли обыски НАБУ: Раскрыты детали

В понедельник, 24 февраля, в доме экс-нардепа Сергея Пашинского прошли обыски НАБУ.

Суд снова рассмотрел дело Пашинского: Что изменилось?

Об этом политик написал в Facebook.

"В 7 утра (24 февраля – прим. ред.) ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами. Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес", - заявил Пашинский и пожалел детективов НАБУ.

"Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это более 9 млн. 400 тыс. грн.", - подчеркнул экс-нардеп.

В доме Пашинского прошли обыски НАБУ: Названа причина - фото 196313

В чем подозревают Пашинского?

Сергея Пашинского подозревают в завладении государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением. В 2015-2019 гг. Сергей Пашинский вместе с другими лицами якобы создал возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники (производства ООО "Украинская бронетехника" – прим. ред.) ВСУ, МВД и НГУ по завышенным ценам. При этом техника оказалась некачественной.

Напомним, Укроборонпром откажется от части заводов – Найем.

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НАБУ Сергей Пашинский Обыск Новости Украина
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