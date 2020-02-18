Суд снова рассмотрел дело Пашинского: Что изменилось?

Суд снова рассмотрел дело Пашинского: Что изменилось?

Киевский апелляционный суд отказался изменять меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 (о домашнем аресте Пашинского в качестве меры пресечения – прим ред.) оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - (оставить - прим. ред.) без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим. Вдохнули вторую жизнь в дело сумел ненавидящий Петра Порошенко Андрей Портнов. Именно он решил постараться посадить всех, кто был приближен к экс-президенту, а "стрелка-Пашинского" как раз и нашлось, за что взять.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".

18 декабря Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты и постановил отправить Сергея Пашинского под домашний арест.