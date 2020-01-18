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Укроборонпром откажется от части заводов – Найем

20:00
Укрооборонпром откажется от части заводов – заявление - фото 1
Укрооборонпром откажется от части заводов – заявление

Укроборонпром откажется от некоторых оборонных предприятий.

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Об этом заявил замглавы предприятия Мустафа Найем.

"Это вопрос эффективности наших заводов. Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам надо будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше", - рассказал экс-журналист.

Напомним, что во время предвыборной кампании, Владимир Зеленский сильно критиковал Петра Порошенко за политику в сфере обороны.

Придя к власти, Команда Зе начала устанавливать свои порядки. В частности, было полностью сменено руководство "Укроборонпрома". Что касается борьбы с коррупцией в сфере оборонки, то на данный момент зеленым особо нечем похвастаться: Свинарчуки и иже с ним продолжают ходить на свободе. Подробности читайте по ссылке.

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Укроборонпром Мустафа Найем ВСУ Новости Украина
Радио Свобода
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