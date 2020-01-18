Укроборонпром откажется от части заводов – Найем

Укрооборонпром откажется от части заводов – заявление

Укроборонпром откажется от некоторых оборонных предприятий.

Об этом заявил замглавы предприятия Мустафа Найем.

"Это вопрос эффективности наших заводов. Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам надо будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше", - рассказал экс-журналист.

Напомним, что во время предвыборной кампании, Владимир Зеленский сильно критиковал Петра Порошенко за политику в сфере обороны.

Придя к власти, Команда Зе начала устанавливать свои порядки. В частности, было полностью сменено руководство "Укроборонпрома". Что касается борьбы с коррупцией в сфере оборонки, то на данный момент зеленым особо нечем похвастаться: Свинарчуки и иже с ним продолжают ходить на свободе. Подробности читайте по ссылке.