В "ДНР" уберут украинский из "конституции". Раскрыты детали

В "ДНР" уберут украинский из "конституции". Раскрыты детали

Боевики "ДНР" собрались лишить украинский язык статуса государственного.

Об этом сообщают СМИ террористов.

Согласно новым "законам", отныне единственным государственным языком в "ДНР" будет русский.

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции "Донецкой народной республики", определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом "ДНР" с Российской Федерацией", - говорится в сводках боевиков.

Кроме закрепления статуса единого госязыка, за русским будет числиться статус обязательного при изучении в школах, в то время как украинский язык станет факультативным предметом.

Отметим, что это не единственное провокационное решение террористов в преддверии нормандской встречи. Намедни террористы из "народного совета" "ДНР" проголосовали за принятие "закона о государственных границах", согласно которому в состав "республики" вошла территория всей Донецкой области. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в украинской политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.