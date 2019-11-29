В "ДНР" приняли "закон" о границах, забрав всю территорию Донецкой области

В "ДНР" решили назвать всю Донецкую область "своей территорией"

Накануне встречи лидеров "нормандской четверки" российские оккупанты распорядились сотворить глобальную провокацию в квазиреспубликах. В пятницу, 29 ноября, террористы из "народного совета" "ДНР" проголосовали за принятие "закона о государственных границах".

Боевики решили определить, что границы их "республики" простираются по всей территории Донецкой области.

При этом контролируемые российскими войсками земли, как утверждают главари "ДНР", считаются ограниченными по линии фронта лишь "временно".

Фактически подобный выпад со стороны оккупационных администраций свидетельствует о том, что кремлевские утырки намерены если не физически захватывать весь регион, то хотя бы заявлять о своих территориальных претензиях на него.

Путину же на предстоящей встрече лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку", подобные действия дают возможность апеллировать к тому, что он "лишь советует руководству "ДНР", и торговаться с Зеленским по поводу территориальных моментов, а не за вывод российских войск.

Кроме того, факт того, что подобные заявления накануне саммита не спровоцируют жесткую реакцию Украины в виде приостановки отведения сил и средств, позволит главарям боевиков понять, что "красная линия" находится еще дальше.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".