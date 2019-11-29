Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

В "ДНР" приняли "закон" о границах, забрав всю территорию Донецкой области

17:00
В "ДНР" решили назвать всю Донецкую область "своей территорией" - фото 1
В "ДНР" решили назвать всю Донецкую область "своей территорией"

Накануне встречи лидеров "нормандской четверки" российские оккупанты распорядились сотворить глобальную провокацию в квазиреспубликах. В пятницу, 29 ноября, террористы из "народного совета" "ДНР" проголосовали за принятие "закона о государственных границах".

Боевики решили определить, что границы их "республики" простираются по всей территории Донецкой области.

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При этом контролируемые российскими войсками земли, как утверждают главари "ДНР", считаются ограниченными по линии фронта лишь "временно".

Фактически подобный выпад со стороны оккупационных администраций свидетельствует о том, что кремлевские утырки намерены если не физически захватывать весь регион, то хотя бы заявлять о своих территориальных претензиях на него.

Путину же на предстоящей встрече лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку", подобные действия дают возможность апеллировать к тому, что он "лишь советует руководству "ДНР", и торговаться с Зеленским по поводу территориальных моментов, а не за вывод российских войск.

Кроме того, факт того, что подобные заявления накануне саммита не спровоцируют жесткую реакцию Украины в виде приостановки отведения сил и средств, позволит главарям боевиков понять, что "красная линия" находится еще дальше.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".

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