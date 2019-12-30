В "ДНР", "ЛНР" и Крыму оккупанты удерживают еще 300 заложников

После обмена пленными в неволе остались как минимум 300 человек

После совершенного в воскресенье, 29 декабря, обмена не причастных к войне на Донбассе террористов на удерживаемых в застенках ОРДиЛО и России заложников, только на оккупированных территориях в неволе остались по меньшей мере три сотни людей.

Хотя у Зеленского и в бандформированиях рассказывают о том, что вчерашний обмен проходил по формуле "всех на всех", это является абсолютной ложью.

Украинская сторона выдала по требованию русских моральных уродов и убийц, в том числе и тех, кто абсолютно не причастен к войне на Донбассе. Вместо этого оккупанты передали лишь часть из захваченных ими заложников.

При этом, как утверждает бывшая омбудсмен и представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, в "ДНР" и "ЛНР" на подвалах остались как минимум 100 человек, нахождение которых там подтверждено. Информацию о еще двух сотнях удерживаемых террористы скрывают.

- У нас есть почти 100 человек, по которым есть подтверждение, их родственники приносили документы. И еще около 200 человек, в отношении которых пока нет точного подтверждения. То есть по 300 человек нам нужно работать, - пояснила Лутковская.

На кого теперь у Зеленского будут обменивать заложников, неизвестно. В тюрьмах и СИЗО Украины осталось лишь 17 отказавшихся ехать в "ДНР" вчера и еще 30 осужденных, которые в принципе не захотели участвовать в обмене. В то же время путинские преступники в любой момент могут пополнять обменный фонд за счет задержания рядовых граждан, а на предстоящих обменах выторговывать и всевозможных киллеров, и диверсантов, и прочих нелюдей, которые нужны России.

Также отметим, что украинская сторона нарушила многие процедуры, поспешно освободив многих преступников, в их числе - бойцы "Беркута", убивавшие своих сограждан на Майдане.

Более того, сам обмен поставил Украину в сложное положение. Дело в том, что, по закону, Украина не может кому-либо выдавать своих граждан, а многие переданные террористам были гражданами нашей страны (пусть и упырями). При этом ни "ДНР", ни "ЛНР" не имеют никакого официального статуса - это преступники, находящиеся вне закона. Тем более Украина не имеет права передавать свох граждан России. Однако именно это и произошло.

Таким образом, украинские власти спасли из лап террористов многих своих граждан, но потеряли лицо.