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Убийц активистов Майдана вывезли из Лукьяновского СИЗО еще до решения суда

16:00
Убийцы активистов Майдана оказались на свободе - фото 1
Убийцы активистов Майдана оказались на свободе

В воскресенье, 29 декабря, адвокат всех сепаристов, коллаборантов и террористов Валентин Рыбин объявил о своей "победе" - передаче пятерых бывших бойцов "Беркута" боевикам "ДНР" и "ЛНР". В числе отпущенных Украиной - Аброськин, Зинченко и Янышевский, вывоз которых якобы блокируют активисты.

По словам фанатеющего от Путина юриста, сегодня пятерых карателей режима Януковича посадили в автобусы "республик" и отправили на неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей.

 

- Аброськин, Зинченко и Янышевский уехали в "ДНР". Маринченко и Тамтура - в "ЛНР", - отметил адвокат, дав понять, что блокировка Лукьяновского СИЗО, которая началась еще во время судебного процесса, не сработала.

С учетом того, что "беркутовцев" при активистах из изолятора не вывозили, можно прийти к простому выводу: решение суда принималось поспешно и уже после того, как обвиняемых в убийстве 48 человек и ранении еще 80 на Институтской 20 февраля, отправили на точку сбора для обмена.

Фактически же передача бывших мусоров путинским утыркам путем спонтанному созыву апелляционных судов, замене прокуроров на лояльных и написанию ходатайств за подписью Рябошапки означает прямое вмешательство политиков в судебные процессы, а также нарушение уголовно-процессуального кодекса.

Более того, в "ДНР" подчеркивают, что с официальным Киевом договорились о процессуальной очистке всех переданных террористов. Фактически это значит, что как минимум никто из не осужденных не понесет наказания за содеянные преступления. Проверить эту информацию украинским журналистам неоткуда: в Офисе президента и Генпрокуратуре подобные вещи не комментируют. В то же время в ГПУ заявили, что "беркутовцев" "обязали приезжать в Киев на судебные заседания", что они, само собой, не сделают.

Также известно о том, что в рамках обмена в "ДНР" и "ЛНР" отказались возвращаться 22 человека. Дальнейшая их судьба неизвестна, поскольку всех участников обмена суды выпустили под личное обязательство.

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Обмен пленными война на Донбассе "ЛНР" ДНР терроризм ГПУ Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Новости Украина
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