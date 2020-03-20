В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию

В Днепропетровской области будут усиливать карантин

Днем в пятницу, 20 марта, во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение объявить о наступлении ЧС.

В заседании чиновников участвовал губернатор Александр Бондаренко, который заявил, что отныне в регионе будут усиливать все правоохранительные средства контроля.

- Мы собираемся жестко следить за выполнением карантинных мер, жители области должны дисциплинированно их придерживаться, - подчеркнул чиновник.

Кроме того, в густонаселенном региона создали штаб для противодействия распространения болезни. В него вошли руководители ГСЧС, полиции, транспортных, медицинских и других служб. Возглаявляет борьбу с коронавирусом в Днепропетровской области замглавы облгосадминистрации Дмитрий Стригун.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом, а власти только начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин толком никто не соблюдает - транспорт переполнен, а люди свободно гуляют и перемещаются по улицам.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.