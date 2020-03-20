Шоу "Голос країни" отменяет прямые эфиры

Прямые эфиры "Голоса" переносят на неопределенный срок

Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, 10-й сезон популярного песенного шоу может завершиться намного позже запланированного. Прямые эфиры, генеральные репетиции и сам финал "Голоса" состоятся уже после снятия ограничений.

Об этом сегодня написали на странице "Голоса країни" в Facebook организаторы конкурса, отметив, что на такие меры пошли не только из-за приказов властей, но и ради заботы о зрителях.

"Мы вынуждены перенести прямые эфире юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5, 12 и 19 апреля. Мы обязательно сообщим, когда можно будет использовать купленные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции. Поэтому внимательно следите за новостями в наших социальных сетях. Также для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами были отменены или переведены в онлайн режим", - подчеркнули менеджеры.

Сообщается, что само шоу своего накала не утратит - этап «нокаутов» будет продлен - телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. Поэтому зрителей ждет еще больше уютных домашних вечеров под уже знакомые голоса участников юбилейного сезона шоу.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.