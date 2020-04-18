В Днепре открыли дело из-за столпотворения народа в церкви - ВИДЕО

В Днепре открыли дело из-за скопления людей в церкви

Полиция Днепра открыла уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Троицком Кафедральном соборе.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

17 апреля в полицию поступило сообщение о скоплении людей в церкви на Троицкой площади. На место выехала следственно-оперативная группа. По факту происшествия открыто уголовное дело (ч. 1 ст. 325 УКУ "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений").

Продолжается досудебное следствие.

Отметим, что по данным Zn.ua митрополит Антоний болен коронавирусом. В УПЦ МП же эту информацию отрицают. Подробности читайте по ссылке.

Напомним, на Пасхальные праздники в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

А вот внушить это УПЦ МП оказалось гораздо сложнее: митрополит Онуфрий пообещал массовые собрания прихожан 19 апреля.