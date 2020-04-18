Спецназ полиции изготовился разгонять людей на Пасху – заявление
Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники.
Об этом заявил советник главы МВД Юрий Тандит.
"Национальная полиция в случае неповиновения будет действовать жестко. В тех местах, где будет массовое скопление людей, будут использовать силы специального назначения, скажем так, спецназ", - заявил правоохранитель и предупредил верующих о последствиях.
"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях (западных – прим. ред.) мы план разработали", - добавил Тандит.
Напомним, на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.
Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.
А вот внушить это УПЦ МП оказалось гораздо сложнее: митрополит Онуфрий пообещал массовые собрания прихожан на праздники.