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Спецназ полиции изготовился разгонять людей на Пасху – заявление

13:30
Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники. - фото 1
Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники.

Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники.

"Вся голова в язвах": В ПЦУ осадили Онуфрия за "празднование" Пасхи

Об этом заявил советник главы МВД Юрий Тандит.

"Национальная полиция в случае неповиновения будет действовать жестко. В тех местах, где будет массовое скопление людей, будут использовать силы специального назначения, скажем так, спецназ", - заявил правоохранитель и предупредил верующих о последствиях.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях (западных – прим. ред.) мы план разработали", - добавил Тандит.

Напомним, на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

А вот внушить это УПЦ МП оказалось гораздо сложнее: митрополит Онуфрий пообещал массовые собрания прихожан на праздники.

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церковь спецназ МВД Пасха Новости Украина
Громадське
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