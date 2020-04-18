Спецназ полиции изготовился разгонять людей на Пасху – заявление

Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники.

Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники.

Об этом заявил советник главы МВД Юрий Тандит.

"Национальная полиция в случае неповиновения будет действовать жестко. В тех местах, где будет массовое скопление людей, будут использовать силы специального назначения, скажем так, спецназ", - заявил правоохранитель и предупредил верующих о последствиях.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях (западных – прим. ред.) мы план разработали", - добавил Тандит.

Напомним, на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

А вот внушить это УПЦ МП оказалось гораздо сложнее: митрополит Онуфрий пообещал массовые собрания прихожан на праздники.