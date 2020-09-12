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В Дании поддержали остановку Северного потока -2

Вчера, 22:00
В Дании поддержали остановку Северного потока -2 - фото 1
В Дании поддержали остановку Северного потока -2

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала идею приостановки строительства российского газопровода Северный поток -2.

Меркель пообещала достроить Северный поток-2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датские СМИ.

По мнению политика, ЕС не должен становиться заложником российского газа.

В Дании поддержали остановку Северного потока -2 - фото 205332

Метте Фредериксен

"Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом", - заявила политик.

Что было ранее?

В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

После отравления российского блогера Алексея Навального перед политикумом ЕС вновь предстал вопрос о приостановке строительства Северного потока 2.

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