В Дании поддержали остановку Северного потока -2

В Дании поддержали остановку Северного потока -2

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала идею приостановки строительства российского газопровода Северный поток -2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датские СМИ.

По мнению политика, ЕС не должен становиться заложником российского газа.

Метте Фредериксен

"Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом", - заявила политик.

Что было ранее?

В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

После отравления российского блогера Алексея Навального перед политикумом ЕС вновь предстал вопрос о приостановке строительства Северного потока 2.