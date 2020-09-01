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Меркель пообещала достроить Северный поток-2

Вчера, 22:23
Меркель пообещала достроить Северный поток-2 - фото 1
Меркель пообещала достроить Северный поток-2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила гарантии немецкого правительства по завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2".

У Газпрома больше нет судна для строительства "Северного потока-2"

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на RTL.

По словам политика, скандальное строительство будет завершено несмотря на угрозу санкций со стороны трех сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засниц.

"Мы считаем, что эти экстерриториальные санкции, то есть выходящие за пределы территории Соединенных Штатов, не являются законными", - заявила Ангела Меркель.

Что было ранее?

В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено.

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ФРГ Ангела Меркель Северный поток Россия Новости Мир
РБК Украина
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