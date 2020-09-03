В ФРГ призвали свернуть Северный поток-2 из-за Навального

В ФРГ призвали свернуть Северный поток-2 из-за Навального

В Германии призвали прекратить строительство российского газопровода Северный поток-2 из-за отравления Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С соответствующим предложением выступил глава парламентского комитета по иностранным делам Норберт Рёттген. По словам чиновника, реакция ФРГ должна включать и торговлю газом, поскольку это единственный язык, который понимает Путин.

"Мы должны прибегнуть к жестким шагам, мы должны ответить единственным языком, который Путин понимает - в сфере продажи газа", - заявил политик.

Отметим, что…

В конце прошлой недели Ангела Меркель попросила не связывать отравление Навального и строительство "Северного потока-2". И это вполне закономерно. Канцлер ФРГ целиком и полностью поддерживает чаяния немецких бизнес-элит на строительство российского газопровода. Ради прибыли немецкое правительство готово поступиться своими принципами.