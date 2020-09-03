Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

В ФРГ призвали свернуть Северный поток-2 из-за Навального

Вчера, 22:29
В ФРГ призвали свернуть Северный поток-2 из-за Навального - фото 1
В ФРГ призвали свернуть Северный поток-2 из-за Навального

В Германии призвали прекратить строительство российского газопровода Северный поток-2 из-за отравления Алексея Навального.

В ФРГ назвали точную причину отравления Навального

Об этом сообщает "Европейская правда".

С соответствующим предложением выступил глава парламентского комитета по иностранным делам Норберт Рёттген. По словам чиновника, реакция ФРГ должна включать и торговлю газом, поскольку это единственный язык, который понимает Путин.

"Мы должны прибегнуть к жестким шагам, мы должны ответить единственным языком, который Путин понимает - в сфере продажи газа", - заявил политик.

Отметим, что…

В конце прошлой недели Ангела Меркель попросила не связывать отравление Навального и строительство "Северного потока-2". И это вполне закономерно. Канцлер ФРГ целиком и полностью поддерживает чаяния немецких бизнес-элит на строительство российского газопровода. Ради прибыли немецкое правительство готово поступиться своими принципами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ангела Меркель Алексей Навальный Россия Германия Новости Мир
Европейская правда
Другое на тему
Украина пригрозила Беларуси жестким ответом : Но есть условие - фото 1
Украина пригрозила Беларуси жестким ответом : Но при одном условии
Вчера, 18:00
Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией - фото 1
Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией
Вчера, 16:20
Суд арестовал танкер "Delfi" - фото 1
Суд арестовал танкер "Delfi"
Вчера, 15:41
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00