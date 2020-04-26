В Черновицкой области заключенные устроили бунт из-за зэка с COVID-19 (ФОТО 18+)

Бунт в СИЗО подавили силой

Пребывающие в следственном изоляторе Черновцов подследственные решили противиться решению властей отправить в к ним в СИЗО мужчину с подтвержденным ПЦР-тестами китайским коронавирусом. Заключенным не нравится перспектива заразиться инфекцией, поэтому они устроили бунт.

На своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала о случившемся ЧП и его последствиях.

Как утверждает чиновница, массовое недовольство прибытием в изолятор больного 24 апреля злоумышленники стали выражать в виде призывов к неповиновению. Заключенные баррикадировались в помещениях СИЗО, а некоторые из них и вовсе решили вскрыть себе вены.

Видя, что ситуация выходит из-под контроля, администрация пенетенциарного учреждения подняла весь личный состав по тревоге. Впрочем, сидельцы из трех камер вступили в драку с персоналом и активно сопротивлялись подавлению бунта.

"К семи заключенным была применена физическая сила, а одного из них заковали в наручники. У одного из порезавших предплечье зафиксировали венозное кровотечение. Ему оказывали помощь медики "скорой". Заключенный был переведен за пределы СИЗО", - отметила Денисова.

Сам же больной коронавирусом находится в отдельной камере изолятора, которая находится в специальном блоке, который якобы предусмотрен для пребывания лиц с подозрением или заболеванием COVID-19.

Напомним, в данный момент в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 случаев заболевания закончились летально, а 840 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали принимать меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.