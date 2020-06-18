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В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами – ФОТО, ВИДЕО

14:58
В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами – ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 18 июня, в Чернигове активисты забросали яйцами машину главы партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, митингующие попытались перекрыть дорогу машине нардепа и забросали его авто яйцами. Полиция встала на защиту Рабиновича и нарвалась на ожесточенный отпор.

В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами – ФОТО, ВИДЕО - фото 201616

Одному правоохранителю были нанесены телесные повреждения, он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. На данный момент полицейские задержали около десяти человек.

По факту действий протестующих открыто уголовное производство ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

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