В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами – ФОТО, ВИДЕО
В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами – ФОТО, ВИДЕО
В четверг, 18 июня, в Чернигове активисты забросали яйцами машину главы партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
По данным источника, митингующие попытались перекрыть дорогу машине нардепа и забросали его авто яйцами. Полиция встала на защиту Рабиновича и нарвалась на ожесточенный отпор.
Одному правоохранителю были нанесены телесные повреждения, он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. На данный момент полицейские задержали около десяти человек.
По факту действий протестующих открыто уголовное производство ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" ст. 345 Уголовного кодекса Украины).
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