В центр Минска стянули водометы и БТРы (ФОТО+ВИДЕО)

Режим Лукашенко готовится противодействовать митингующим

Днем в воскресенье, 6 сентября, захватившие власть представители режима Беларуси в очередной раз решили превентивно подготовиться к планируемым мирным акциям протеста. Вся суть нивелирования антилукашенковских митингов заключается в том, чтобы не дать людям собраться.

Судя по всему, сегодняшние движения желающих видеть на должности президента не диктатора Лукашенко снова будут обречены на бесполезность и поражение: протестующих начнут паковать еще до массовости мероприятий, а они фактически не станут сопротивляться.

Именно по такому сценарию проходили протестные акции в предыдущие выходные. Да и в целом, после того как беларусы объявили о собственной усталости и взяли несколько дней передышки от митингов, все надежды на свержение нелегитимного канули в Лету. Вместо того, чтобы по кирпичикам разобрать все СИЗО и просто задавить режим числом, протестующие избрали тактику бесцельного хождения по городам и раздачи цветов карателям.

Сегодня же на площади Минска заехали тысячи силовиков. На БТР, с водометами и инженерными машинами для разрушения потенциальных баррикад. Кроме того, места скоплений протестующих окружили цепи ОМОНовцев и милиционеров, оградившихся также колючей проволокой.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.