Из-за позиции Германии, Франции и Италии Лукашенко не включат в санкционный список

Лукашенко может избежать европейских санкций

Диалог представителей стран Евросоюза с террористическо-диктаторскими режимами все чаще напоминает игру в поддавки: европейцы вяло требуют от нарушителей международных законов и прав человека возвращения в цивилизованную плоскость, но когда не получают желаемого, отступают.

Как заявили журналисты издания Welt, представители Франции, Германии и Италии проявили исключительную способность двоемыслия и выступили за внедрение санкций против Беларуси без включения в список главаря режима Александра Лукашенко.

Гибридность нацеленной в сторону угоды России и, как следует, Беларуси, политики Евросоюза продемонстрировали под предлогом "необходимости открытых каналов связи с Лукашенко".

По словам дипломатов, представители Латвии, Литвы, Эстонии и Польши категорически не согласны с позицией прогибающихся под Кремль политиков и требуют, чтобы на захватившего власть в стране диктатора начали распространяться ограничительные меры.

Официальный список санкций будет опубликован на следующей неделе. Но из-за позиции Парижа, Берлина и Рима шансов на включение Лукашенко в списки практически нет.

Примечательно, что аналогичным образом европейцы отреагировали и на преступление кремлевского режима - отравление Алексея Навального. На отказ Москвы проводить какое-либо расследование инцидента в Берлине фактически отозвались приглашением достроить "Северный поток-2".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.