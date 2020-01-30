В Борисполе приземлился первый самолет с эвакуированными из Китая украинцами
Из Китая начали прибывать самолеты с украинцами
В четверг, 30 января, в Украину начали прибывать наши граждане, которых вывозят из КНР, где бушует эпидемия коронавируса 2019 nCoV. Первый приземлившийся в Борисполе самолет вылетал из китайского острова Хайнань.
Медики ограничились лишь поверхностной проверкой состояния здоровья всех 158 украинцев, которые находились на борту компании SkyUp, что вызвало у самих эвакуированных небольшой шок.
Кроме того, все пассажиры рейса летели домой в медицинских масках, тогда как врач и оператор одного из телеканалов зашли в салон самолета без оных. И это, разумеется, полная дичь, поскольку в случае заражения медик может распространять вирус, а контактирует он с тысячами людей. То же самое касается и сотрудника СМИ.
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