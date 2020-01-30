Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Кобе Брайант война на Донбассе

В Борисполе приземлился первый самолет с эвакуированными из Китая украинцами

17:40
Из Китая начали прибывать самолеты с украинцами - фото 1
Из Китая начали прибывать самолеты с украинцами

В четверг, 30 января, в Украину начали прибывать наши граждане, которых вывозят из КНР, где бушует эпидемия коронавируса 2019 nCoV. Первый приземлившийся в Борисполе самолет вылетал из китайского острова Хайнань.

Медики ограничились лишь поверхностной проверкой состояния здоровья всех 158 украинцев, которые находились на борту компании SkyUp, что вызвало у самих эвакуированных небольшой шок.

Подозрение на коронавирус: в Италии заблокировали круизный лайнер с тысячами людей на борт

Кроме того, все пассажиры рейса летели домой в медицинских масках, тогда как врач и оператор одного из телеканалов зашли в салон самолета без оных. И это, разумеется, полная дичь, поскольку в случае заражения медик может распространять вирус, а контактирует он с тысячами людей. То же самое касается и сотрудника СМИ.

- Пассажиры самолета проходят дополнительный контроль. Проверяют их документы. Государственная пограничная служба их также проверит. Это не последний рейс, прибывший из Китая в Украину. Пограничники уже проверили почти две тысячи пассажиров. Ни у кого признаков болезни не обнаружено, - отчитались в МОЗ.

Почему под "дополнительным контролем" врачи подразумевают исключительно замеры температуры, а не более серьезные манипуляции, неизвестно.

Впрочем, сами же эвакуированные туристы отметили, что своей поездкой они, в целом, довольны, а повода для паники у них не возникло.

Напомним, в данный момент по официальным данным количество больных "уханьским" вирусом увеличилось на более чем 1500 человек, жертвами коронавируса стали более 130 людей.

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Борисполь Китай Коронавирус из Китая эвакуация SkyUp Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Землю, которой Деркач завладел незаконно, арестовали - фото 1
Земля на миллиард: суд арестовал десятки гектаров, отжатых нардепом Деркачем в Конча-Заспе
18:20
Круиз по Европе стал кошмаром для двух тысяч пассажиров - фото 1
Подозрение на коронавирус: в Италии "завис" круизный лайнер с тысячами людей на борт
16:20
Грымчак отправится под домашний арест - фото 1
Антикоррупционный суд отпустил бывшего замминистра Грымчака
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...