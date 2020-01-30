Подозрение на коронавирус: в Италии "завис" круизный лайнер с тысячами людей на борт

Круиз по Европе стал кошмаром для двух тысяч пассажиров

Днем в четверг, 30 января, на борту лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья медики обнаружили женщину из Макао, у которой подозревают коронавирус. На корабле она находится вместе с мужем, но супруг недомоганий пока не испытывает.

После того, как женщина пожаловалась на высокую температуру, осложненное дыхание и недомогание, врачи резместили пару в отдельной каюте Costa Crociere.

Сам же корабль из римского порта никуда не уходит, а на борт его поднимаются только медики. Всего же на лайнере находится больше двух тысяч человек, которые оказались в своеобразной ловушке.

- Кроме врачей никто не имеет права покинуть судно. Мы очень надеемся, что вскоре нас выпустят на берег, - отметили отправившиеся в круиз пассажиры.

Местные власти утверждают, что в путешествие супруги пустились из Гонконга 25 января. Они прилетели в Милан, откуда прибыли в Савону, где и сели на лайнер. Лабораторного подтверждения диагноза женщины пока нет, но ситуацию на борту бойцы береговой охраны называют полностью контролируемой.

Мэр Чивитавеккьи Эрнесто Тедеско и капитан береговой охраны Лацио Леоне утверждают, что ситуация на борту полностью контролируется, приняты все необходимые меры по противодействию распространения коронавируса.

Во время круиза туристы из Costa Crociere успели зайти в порты Барселоны, Марселя и Пальма-де-Майорки, так что вполне может быть, что женщина все это время разносила коронавирус.

Напомним, в данный момент по официальным данным количество больных "уханьским" вирусом увеличилось на более чем 1500 человек, жертвами коронавируса стали более 130 людей.