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В Беларуси "пройдут" честные выборы президента: Лукашенко назвал условие

13:30
В Беларуси "пройдут" досрочные выборы: Лукашенко назвал условие - фото 1
В Беларуси "пройдут" досрочные выборы: Лукашенко назвал условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие проведения честных выборов главы государства.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил Александр Лукашенко, выступая перед рабочими МКЗТ (Минского завода колесных тягачей).

В ответ на реплику "Бацьки" заводчане потребовали провести честные выборы.

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?, - воскликнул политик.
— Да!, - ответили рабочие.
— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - отрезал Александр Лукашенко.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина

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