В Беларуси "пройдут" честные выборы президента: Лукашенко назвал условие

В Беларуси "пройдут" досрочные выборы: Лукашенко назвал условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие проведения честных выборов главы государства.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил Александр Лукашенко, выступая перед рабочими МКЗТ (Минского завода колесных тягачей).

В ответ на реплику "Бацьки" заводчане потребовали провести честные выборы.

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?, - воскликнул политик.

— Да!, - ответили рабочие.

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - отрезал Александр Лукашенко.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина