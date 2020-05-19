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В 2020 году РФ выдала украинцам больше 100 тысяч паспортов - росСМИ

13:15
В 2020 году РФ выдала украинцам больше 100 тысяч паспортов - росСМИ - фото 1
В 2020 году РФ выдала украинцам больше 100 тысяч паспортов - росСМИ

За прошедший год российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины.

Украина имеет списки всех граждан, которые получили фейковый российский паспорт

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

От начала 2016 года по первый квартал 2020 года доля украинцев среди получателей российских паспортов составила 46,6% (676,8 тыс. человек). В 2019 г., после принятия закона об упрощенной процедуре получения гражданства РФ, произошел резкий прирост получателей российских паспортов среди украинцев - в первом квартале 2020 года достигла 67%( российские паспорта российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины).

Отметим, что данная политика России является частью гибридной войны против Украины. Этим мерам предшествовал целый ряд нормативных актов, направленных на узаконивание действий Кремля:

1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства.

12 февраля 2020 г. Государственная Дума РФ приняла закон, признающий украинцев и белорусов "носителями русского языка".

Как отвечает Украина?

В ответ на действия Кремля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры выдачи украинского гражданства россиянам.

Определенные меры в отношении новоиспеченных "граждан России" принимают и западные союзники Киева.

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