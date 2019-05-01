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Гражданство РФ для украинцев: Путин подписал указ

01 мая, 17:30
Гражданство РФ для украинцев: Путин подписал указ - фото 1
Гражданство РФ для украинцев: Путин подписал указ

В среду, 1 мая, главарь России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства украинцам.

Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение
https://beztabu.net/novosti_t4952
Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение

Соответствующий правовой акт размещен на сайте Кремля.

Целью указа является "защита прав и свобод гражданина". Гражданина чего ? Непонятно. Надо полагать Украины. Во всяком случае это следует из нижеоупомянутых пунктов. Каких именно? Если кратко, "почетное право" на российский паспорт имеют:

1.Граждане Украины, не имеющие гражданства;

2.Лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие на территории "Республики Крым" и выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г.;

3.Граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, статус беженца или вид на жительство.

4. Иностранцы и лица без гражданства, которые сами или чьи родственники, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Очень интересная, норма, право же. Неужели Кремль осуждает депортацию крымских татар в 1944 г ?

Напомним, жителей неподконтрольных территорий лишат украинского гражданства. Но есть одно условие.

Об этом заявил замминистра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

"Конституция Украины предусматривает, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», - сказал чиновник.

 

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