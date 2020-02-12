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РФ упростила выдачу паспортов для украинцев: Раскрыты детали

13:18
РФ упростила выдачу паспортов для украинцев: Раскрыты детали - фото 1
РФ упростила выдачу паспортов для украинцев: Раскрыты детали

В среду, 12 февраля, Госдума РФ упростила процедуру получения российского гражданства для белорусов и украинцев.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Согласно законопроекту, граждане Украины и РБ освобождаются от собеседования по подтверждению "статуса носителей русского языка" при условии их проживания или проживания их родственников на территории РФ, СССР или Российской империи.

По замыслу авторов закона, таким образом будет упрощена процедура получения российского гражданства для "172 тыс граждан Украины и 32 тыс граждан Белоруссии, постоянно проживающих в России".

Напомним, 1 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления украинцам российского гражданства. В ответ 13 августа Владимир Зеленский упростил выдачу россиянам украинских паспортов. Подробности читайте по ссылке.

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