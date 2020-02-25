Украина имеет списки всех граждан, которые получили фейковый российский паспорт

Украине известны все фамилии получивших аусвайсы

Спецслужбе нашего государства известны имена и фамилии абсолютно каждого человека, который решил оформить аусвайс на оккупированных территориях и считает себя "гражданином России". Есть эти данные и у других силовых ведомств страны.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.net".

По словам главы СНБО, у него есть информация о раздаче 156 тысяч заполненных бланков паспортов России украинским гражданам.

- Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были с этим сделать, - подчеркнул Данилов. - У СНБО есть списки всех украинцев, которые получили эти паспорта.

А это значит, что при должной политической воле предавшие нашу страну украинцы не смогут оформлять визы в другие страны под видом "русских". Даже не смотря на то, что в фальшивых документах они указаны "жителями Краснодарского края".

К слову, российские паспорта можно по праву считать абсолютно бесполезными для своих владельцев. Кроме непонятной адекватному человеку гордости от причисления себя к "великой расе" они не дают своему обладателю совершенно ничего. Претендовать на пенсии или какие-либо соцвыплаты как полноценные граждане страны-оккупанта жители "ДНР" и "ЛНР" не могут априори, ведь квазиреспублики признаны Кремлем как часть украинской территории, а без прописки в России никаких выплат Москва не совершает.

Впрочем, непосредственно для Путина наличие у ватоголовых домбабвийцев российских фейковых паспортов означает дополнительную возможность говорить о "защите русскоязычного населения" и, в случае обстрелов жилых кварталов Донецка заявлять о том, что "Украина убила граждан России".