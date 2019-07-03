Канада вышвырнет жителей "ДНР". Но при одном условии

Канада вышвырнет жителей "ДНР". Но при одном условии

Канада не будет пускать к себе жителей "ДНР". Но лишь тех, у которых есть российские паспорта.

Об этом заявил Владимир Гройсман со ссылкой на МИД Канады.

"Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса. Возможность принятия этого решения мы обсуждали в мае - во время визита главы МИД Канады Христи Фриланд в Киев", - отметил премьер.

Напомним, 1 мая 2019 г. Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства украинцам.

Целью указа является "защита прав и свобод гражданина". Гражданина чего ? Непонятно. Надо полагать Украины. Во всяком случае это следует из нижеоупомянутых пунктов. Каких именно? Если кратко, "почетное право" на российский паспорт имеют:

1.Граждане Украины, не имеющие гражданства;

2.Лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие на территории "Республики Крым" и выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г.;

3.Граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, статус беженца или вид на жительство.

4. Иностранцы и лица без гражданства, которые сами или чьи родственники, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Очень интересная, норма, право же. Неужели Кремль осуждает депортацию крымских татар в 1944 г ?

Сомневаемся. Далі буде.