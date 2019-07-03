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Канада вышвырнет жителей "ДНР". Но при одном условии

13:32
Канада вышвырнет жителей "ДНР". Но при одном условии - фото 1
Канада вышвырнет жителей "ДНР". Но при одном условии

Канада не будет пускать к себе жителей "ДНР". Но лишь тех, у которых есть российские паспорта.

Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение

Об этом заявил Владимир Гройсман со ссылкой на МИД Канады.

"Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса. Возможность принятия этого решения мы обсуждали в мае - во время визита главы МИД Канады Христи Фриланд в Киев", - отметил премьер.

Напомним, 1 мая 2019 г. Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства украинцам.

Целью указа является "защита прав и свобод гражданина". Гражданина чего ? Непонятно. Надо полагать Украины. Во всяком случае это следует из нижеоупомянутых пунктов. Каких именно? Если кратко, "почетное право" на российский паспорт имеют:

1.Граждане Украины, не имеющие гражданства;

2.Лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие на территории "Республики Крым" и выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г.;

3.Граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, статус беженца или вид на жительство.

4. Иностранцы и лица без гражданства, которые сами или чьи родственники, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Очень интересная, норма, право же. Неужели Кремль осуждает депортацию крымских татар в 1944 г ?

Сомневаемся. Далі буде.

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гражданство ДНР "ЛНР" Канада Новости
Интерфакс Украина
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