Зеленский дал русским паспорта: Россия ответила

Зеленский дал русским паспорта: Россия ответила

Во вторник, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении выдачи украинского гражданства россиянам. В РФ решили дать ответ. Как и ожидалось, Россия недовольна и видит во всем руку Госдепа.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам", - сказал политик.

И добавил, что шаг Зеленского продиктован желанием Госдепа США избавиться от "лишних" беженцев.

Вячеслав Володин

"Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, украл и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять в Украину, где их ждет незавидная участь», - отметил Володин.

На самом же деле поступок Владимира Зеленского является ответом на действия Владимира Путина. Ранее тот подписал два указа об упрощенной выдаче гражданства РФ для жителей Украины.