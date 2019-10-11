Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой

Бой Усик - Уизерспун покажут по ТВ 13 октября

Уже бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик дебютирует в супертяжах в Чикаго на Wintrust Arena 12 октября по местному времени. В Украине же бой боксеров можно будет смотреть онлайн утром в воскресенье, 13 числа.

Прямая трансляция едва ли не главного боя года начнется на телеканале "Интер" в 4:30 утра.

Правда, вполне может быть, что в это время будут идти лишь андеркарты, а первый поединок Усика в супертяжах начнется около 6 утра. Но для того чтобы не пропустить бой, все же лучше включать телевизоры пораньше.

Напомним, Чазз Уизерспун заменил дисквалифицированного из-за допинга нидерландца Тайрона Спонга.

В активе 38-летнего американца 29 досрочных из 38 побед, и всего три поражения.

Усик же по-прежнему остается непобежденным в профессиональном боксе. Его статистика - 16 побед, 12 нокаутом.

Как известно, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.