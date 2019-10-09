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Александр Усик проведет бой с мощным американцем (ФОТО)

09:20
Усик выйдет на ринг против опытного громилы-супертяжа - фото 1
Усик выйдет на ринг против опытного громилы-супертяжа

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик узнал своего следующего соперника, встреча с которым на ринге состоится уже в ночь на 13 октября. Вместо дисквалифицированного из-за допинга Тайрона Спонга оппонентом украинца выступит Чазз Уизерспун.

38-летний американец с блестящей статистикой проведенных поединков - 29 досрочных из 38 побед, и тремя поражениями станет первым соперником Усика в супертяжелом дивизионе.

Тайрон Спонг провалил тест на допинг перед боем с Усиком

Об этом объявил промоутер Усика, управляющий директор Matchroom Sport Эдди Хирн.

Примечательно, что для поединка промоутерам пришлось отменять дисквалификацию Уизерспуна. Атлетическая комиссия штата Пенсильвания не так давно впаяла ему бан до 20 ноября за отказ от поединка.Александр Усик проведет бой с мощным американцем (ФОТО) - фото 189295

По его словам, место проведения боя осталось тем же - арена Wintrust в Чикаго.

Оппонент украинца выглядит намного опытнее Тайрона Спонга, который провел в профессиональном боксе 13 боев. Правда, более молодой нидерландец не знал поражений, а Уизерспун проигрывал дважды техническим нокаутом и однажды был дисквалифицирован.

Александр Усик проведет бой с мощным американцем (ФОТО) - фото 189296

Побеждали американца Тони Томпсон и Сет Митчел, а во время боя с Крисом Арреоле на ринг выскочил тренер Чазза, из-за чего спортсмену объявили техническое поражение.

Как известно, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.

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