Украинского миллиардера объявили в международный розыск

Украинского миллиардера объявили в международный розыск

Украинского миллиардера Константина Жеваго объявили в международный розыск.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержаное прокурором Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов….В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении прокуратуры.

Константин Жеваго

Как уточняют правоохранители, Константин Жеваго "подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины)".

Для справки

Константин Жеваго (род. 1974 г.) – украинский политик и миллиардер. Родился в России. Позже с семьей переехал в Украину. В 1996 г. окончил Киевский государственный экономический университет. В начале 90-х начал карьеру ЗАО "Финансы и Кредит". Предположительно, возвысился благодаря бизнесмену Александру Волкову, который позже стал советником Леонида Кучмы.

В 1998 г. Жеваго, став народным депутатом, ворвался в украинскую политику. С тех пор до нач. 2010-х постоянно избирался в Раду (два раза от БЮТ), в 2019 г. проиграл "слуге народа".

В 2015 г. НБУ отозвал банковскую лицензию ПАО "Банк Финансы и кредит". 5 августа 2019 г. ГБР объявило подозрение топ-менеджерам учреждения. Позже бюро вызвало Констатина Жеваго на допрос, однако экс-нардеп так и не пришел в назначенное время. В ответ правоохранители задумались о санкциях и в октябре 2019 г. заявили о подаче в розыск украинского бизнесмена.