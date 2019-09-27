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Жеваго не пришел: ГБР будет карать олигарха заочно

17:20
Олигарх Жеваго пропал, но дело его "живет" - фото 1
Олигарх Жеваго пропал, но дело его "живет" / Новое время

Один из самых богатых людей Украины - олигарх Константин Жеваго - в пятницу, 27 сентября, официально получил еще один статус - миллиардер стал подозреваемым в совершении преступления.

Жеваго, чье состояние, по оценкам Fоrbes, оценивается в $1,5 млрд, сегодня было объявлено о подозрении в совершении преступления по растрате и отмыванию 2,5 млрд гривен.

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Столь громкое событие было произведено заочно, потому как Жеваго ранее не явился на допрос, проигнорировав все потуги ГБР. После того, как стало ясно, что миллиардер не придет на допрос, была запущена соответствующая процедура. Вручать подозрение заочно в Украине стало возможно благодаря изменениям в КПК, принятым Верховной Ражой в 2017 году. Кстати, сам Жеваго за него голосовал, так как прогуливал заседание.

О ее деталях и том, в чем же обвиняется Константини Жеваго, написала у себя на странице на фейсбук замглавы ГБР Ольга Варченко.

Где сейчас находится Жеваго, напомним, он один из спонсоров Юлии Тимошенко и бывший нардеп, неизвестно, однако, скорее всего, миллиардер укрылся заграницей.

ГБР же теперь предстоит заочно установить все нюансы дела и довести его до суда. Возможно, к тому времени Константина Жеваго удастся найти через Интерпол. Во всяком случае, именно так был найден бывший топ-менеджер лопнувшего банка Жеваго "Финансы и Кредит" Олег Шапкин. Его нашли и задержали в России.

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