Украинского миллиардера допросит ГБР. Раскрыты детали

Украинского миллиардера вызвали в ГБР. Раскрыты детали

Украинского миллиардера Константина Жеваго вызвали на допрос в ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11.00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: г. Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве №62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в уведомлении генпрокуратуры.

Для справки

Константин Жеваго (род. 1974 г.) – украинский политик и миллиардер. Родился в России. Позже с семьей переехал в Украину. В 1996 г. окончил Киевский государственный экономический университет. В начале 90-х начал карьеру ЗАО "Финансы и Кредит". Предположительно, возвысился благодаря бизнесмену Александру Волкову, который позже стал советником Леонида Кучмы.

В 1998 г. Жеваго, став народным депутатом, ворвался в украинскую политику. С тех пор до нач. 2010-х постоянно избирался в Раду (два раза от БЮТ), в 2019 г. проиграл "Слуге народа".

В 2015 г. НБУ отозвал банковскую лицензию ПАО "Банк Финансы и кредит". 5 августа 2019 г. ГБР объявило подозрение топ-менеджерам учреждения.

"Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда грн банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", - прокомментировали ситуацию в бюро.

Напомним, глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО.