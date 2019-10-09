Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали

Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали

Миллиардера Константина Жеваго объявили в розыск на территории Украины.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба.

"Прошло несколько дней, как был вызван для вручения подозрения Жеваго. И это одно из тех производств, где проявляется принципиальная позиция следователей ГБР – независимо от статуса, связей и ресурсов. Жеваго не явился, поэтому подозрение было объявлено заочно", - заявил следователь и добавил, что бюро планирует добиться в суде разрешения на международный розыск бизнесмена.

"Мы обратились в суд с целью получения такого разрешения. В настоящее время он объявлен в розыск, но принимаются меры для объявления его в дальнейшем в межгосударственный розыск", - подчеркнул Труба.

Напомним, что ранее ГБР вызывало Констатина Жеваго на допрос, однако экс-нардеп так и не пришел в назначенное время. В ответ в бюро задумались о санкциях.

Для справки

Константин Жеваго (род. 1974 г.) – украинский политик и миллиардер. Родился в России. Позже с семьей переехал в Украину. В 1996 г. окончил Киевский государственный экономический университет. В начале 90-х начал карьеру ЗАО "Финансы и Кредит". Предположительно, возвысился благодаря бизнесмену Александру Волкову, который позже стал советником Леонида Кучмы.

В 1998 г. Жеваго, став народным депутатом, ворвался в украинскую политику. С тех пор до нач. 2010-х постоянно избирался в Раду (два раза от БЮТ), в 2019 г. проиграл "слуге народа".

В 2015 г. НБУ отозвал банковскую лицензию ПАО "Банк Финансы и кредит". 5 августа 2019 г. ГБР объявило подозрение топ-менеджерам учреждения.