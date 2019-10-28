Украинский олигарх уволился из крупной компании

Украинский олигарх уволился из крупной компании

Украинский олигарх Константин Жеваго временно оставил пост главы компании "Ferrexpo".

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на заявление фирмы.

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что несмотря на вынужденное увольнение, Жеваго останется в совете директоров "Ferrexpo".

Для справки

Константин Жеваго (род. 1974 г.) – украинский политик и миллиардер. Родился в России. Позже с семьей переехал в Украину. В 1996 г. окончил Киевский государственный экономический университет. В начале 90-х начал карьеру ЗАО "Финансы и Кредит". Предположительно, возвысился благодаря бизнесмену Александру Волкову, который позже стал советником Леонида Кучмы.

Константин Жеваго

В 1998 г. Жеваго, став народным депутатом, ворвался в украинскую политику. С тех пор до нач. 2010-х постоянно избирался в Раду (два раза от БЮТ), в 2019 г. проиграл "слуге народа".