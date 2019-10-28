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Украинский олигарх уволился из крупной компании

17:30
Украинский олигарх уволился из крупной компании - фото 1
Украинский олигарх уволился из крупной компании

Украинский олигарх Константин Жеваго временно оставил пост главы компании "Ferrexpo".

В России задержан бывший топ-менеджер банка Жеваго "Финансы и Кредит"

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на заявление фирмы.

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в сообщении.

Украинский олигарх уволился из крупной компании - фото 190254

Отметим, что несмотря на вынужденное увольнение, Жеваго останется в совете директоров "Ferrexpo".

Для справки

Константин Жеваго (род. 1974 г.) – украинский политик и миллиардер. Родился в России. Позже с семьей переехал в Украину. В 1996 г. окончил Киевский государственный экономический университет. В начале 90-х начал карьеру ЗАО "Финансы и Кредит". Предположительно, возвысился благодаря бизнесмену Александру Волкову, который позже стал советником Леонида Кучмы.

Украинский олигарх уволился из крупной компании - фото 190255
Константин Жеваго
В 1998 г. Жеваго, став народным депутатом, ворвался в украинскую политику. С тех пор до нач. 2010-х постоянно избирался в Раду (два раза от БЮТ), в 2019 г. проиграл "слуге народа".
В 2015 г. НБУ отозвал банковскую лицензию ПАО "Банк Финансы и кредит". 5 августа 2019 г. ГБР объявило подозрение топ-менеджерам учреждения. Позже бюро вызвало Констатина Жеваго на допрос, однако экс-нардеп так и не пришел в назначенное время. В ответ правоохранители задумались о санкциях и в октябре 2019 г. заявили о подаче в розыск украинского бизнесмена.
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Интерфакс Украина
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