Украинский дипломат заразился коронавирусом

Украинский дипломат заразился коронавирусом

Украинский дипломат заразился китайским коронавирусом.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру ", - написал дипломат в Facebook.

Дмитрий Кулеба

Напомним, по состоянию на 14 марта в Украине от китайского коронавируса скончался 1 человек, еще 3 заражены. На данный момент украинские власти предпринимают строгие меры для упреждения эпидемии COVID-19 в нашей стране.

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины. 13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.